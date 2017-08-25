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Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены
В Перми прошел ежегодный педагогический совет. В нем приняли участие тысяча учителей. С ними временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников обсудил основные направления в развитии системы образования края на ближайший год. Одна из приоритетных задач – ликвидации уроков в две смены.
Запланировано строительство 27 школ в крае. Из них 16 будут построены там, где школы были ветхие, а 11 школ – в районах массовой застройки, где есть риски третьей смены.
1 сентября откроется школа во Фролах на 1200 мест, новый корпус в селе Култаево. Также в течение трех лет в Прикамье должно появиться еще 17 детских садиков. Еще одно важное направление – это укрепление здоровья и физического развития детей.
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