Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»

Массовая авария на Восточном обходе →

Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены

смотреть видео

педсовет

В Перми прошел ежегодный педагогический совет. В нем приняли участие тысяча учителей. С ними временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников обсудил основные направления в развитии системы образования края на ближайший год. Одна из приоритетных задач – ликвидации уроков в две смены.

Запланировано строительство 27 школ в крае. Из них 16 будут построены там, где школы были ветхие, а 11 школ –  в районах массовой застройки, где есть риски третьей смены.

 1 сентября откроется школа во Фролах на 1200 мест, новый корпус в селе Култаево. Также в течение трех лет в Прикамье должно появиться еще 17 детских садиков. Еще одно важное направление – это укрепление здоровья и физического развития детей.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 25.08.2017 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»

Никто не пострадал только чудом

Нефтяники выбрали лучшего по професии

В Перми выбрали самый цветущий двор

В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне

Свет Белой Горы

Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»

Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Пермь отметила День воинской славы России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»

Массовая авария на Восточном обходе →

Обратите внимание

в Перми

Массовая авария на Восточном обходе

Авария с участием 6 автомобилей произошла на автодороге Пермь-Березники.
смотреть видео читать25.08.2017 в 12:01
Метки: в Перми, Общество, Аварии

Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены

В Перми прошел ежегодный педагогический совет. В нем приняли участие тысяча учителей и глава Прикамья.
смотреть видео читать25.08.2017 в 11:37
Метки: в Перми, Общество, Образование

Никто не пострадал только чудом

ЧП на Крохалевке. На улице Курчатова произошел серьезный провал прямо на тротуаре.
смотреть видео читать25.08.2017 в 10:53
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Нефтяники выбрали лучшего по професии

В Перми подвели итоги конкурса, где среди других профессий определили лучшего продавца бензина.
смотреть видео читать25.08.2017 в 10:29
Метки: в Перми, Общество

В Перми выбрали самый цветущий двор

Конкурс с таким названием прошел среди придомовых территорий в центре города.
смотреть видео читать25.08.2017 в 10:06
Метки: в Перми, Общество

в России

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

В Пермь приедет Председатель Совета директоров АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов.
читать24.08.2017 в 15:13
Метки: в Пермском крае, в России

Манна федеральная: Край получит 600 млн на бесплатные лекарства

Решение об увеличении субвенций приняло правительство России.
читать23.08.2017 в 12:45
Метки: в России, в Пермском крае, Здоровье

Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР

Актуальный вопрос - кому положен перерасчёт пенсии за декретные отпуска?
смотреть видео читать23.08.2017 в 11:15
Метки: в Перми, в России, Общество

Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Метки: в Пермском крае, в России, Спорт, Общество

Кубковый успех российских асов

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
Метки: в Перми, в России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Массовая авария на Восточном обходеМассовая авария на Восточном обходе

Ежегодный педсовет: главная задача - уйти от второй сменыЕжегодный педсовет: главная задача - уйти от второй смены

В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»

Никто не пострадал только чудомНикто не пострадал только чудом

Нефтяники выбрали лучшего по професииНефтяники выбрали лучшего по професии

В Перми выбрали самый цветущий дворВ Перми выбрали самый цветущий двор

В Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете ФедоровнеВ Перми открыли памятник княгине-великомученице Елизавете Федоровне

Проверено на себе: Профессия путеукладчикаПроверено на себе: Профессия путеукладчика

Свет Белой ГорыСвет Белой Горы

На капустном балу не пусто никомуНа капустном балу не пусто никому

Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»Дмитрий Губерниев о ЧМ в Чайковском: «Поддержка феноменальная!»

Пресс-версия: обзор печатных изданийПресс-версия: обзор печатных изданий

Дорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в оврагДорога заканчивается пропастью: Тротуар рухнул в овраг

Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностейВиктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Друг друга тяготы носите...Друг друга тяготы носите...

Гостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухнейГостей Чемпионата мира будут удивлять Прикамской кухней

Светила образования соберутся на августовский педсоветСветила образования соберутся на августовский педсовет

Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»Борис Грызлов посетит предприятие «Машиностроитель»

Пермь отметила День воинской славы РоссииПермь отметила День воинской славы России

В Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этикиВ Крайизбиркоме обсудили принципы журналистской этики

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Ильинский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Ильинский район

В Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочниковВ Перми открыли спортплощадку для инвалидов-колясочников

«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома

Это неправильный медЭто неправильный мед

Подозрительные фрукты продавали в КраснокамскеПодозрительные фрукты продавали в Краснокамске

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru