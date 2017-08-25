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В Полазне прокомментировали скандальные «Правила для матерей»

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правила для матерей

В больнице Полазны прокомментировали скандал, который разразился в социальных сетях. Здесь опубликовали фото объявления для пациентов. В нем говорится, что они обязаны мыть полы в палатах и помогать медсестрам, иначе грозили выпиской за нарушение режима.

Так случилось, что на всё педиатрическое отделение в Полазненской больнице Анастасия Бойко с дочкой сегодня единственные пациенты. И уход соответствующий. В палате моют каждый день и утром, и вечером.

О скандале в интернете Анастасия знает только по слухам. Разразился он после появления с сети фотографии «Правил для матерей». Якобы «Мать обязана ухаживать не только за своим, но и за другими детьми», «нести дежурство в отделении, мыть полы в палате и делать ежедневно влажную уборку». Подпись «администрация».

По словам очевидцев, «Правила для матерей» висели в палате над раковиной. Серая бумага не бросалась в глаза и провисела так несколько лет, пока фотография не попала в интернет.

санитарка в больнице

На просторах Сети такое объявление вызвало немало откликов. В первую очередь возмущал сам тон обращения, с другой стороны предполагалось, что все это сделано лишь для привлечения внимания. На деле же выяснилось, никаких жестких инструкций по уборке помещения для мам в Полазненской районной больнице не существует. А те санитарки, что и сейчас работают в отделении, с пациентами всегда договаривались по-хорошему.

Что касается объявления, то в больнице даже провели свое внутреннее расследование по этому поводу. Выяснилось, что на бумагу в палате никто из администрации просто не обращал внимания. Объявление было удалено, а сотрудник, который это объявление разместил,  не работает в больнице уже два года. Придуманные «Правила для матерей» остаются только на фотографии в интернете. И пол в палате сейчас моет санитарка. Во всяком случае, пока.

Сергей Овчинников

Метки: Общество, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 25.08.2017 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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