ЧП на Крохалевке. На улице Курчатова произошел серьезный провал прямо на тротуаре. Поскольку это место для пешеходов здесь очень популярно, никто не пострадал только чудом. Размер ямы примерно 10 на 15 метров и 6-7 в глубину. Как говорят жители, земля ушла в овраг из-за утечки канализации. Вода бежала несколько дней.