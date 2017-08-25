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Никто не пострадал только чудом
ЧП на Крохалевке. На улице Курчатова произошел серьезный провал прямо на тротуаре. Поскольку это место для пешеходов здесь очень популярно, никто не пострадал только чудом. Размер ямы примерно 10 на 15 метров и 6-7 в глубину. Как говорят жители, земля ушла в овраг из-за утечки канализации. Вода бежала несколько дней.
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