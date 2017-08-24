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← В развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублей

Закрывать номера теперь бесполезно

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закрытый номер

В Перми впервые опробовали новый аппарат «Паркнет». С помощью него теперь станут бороться с теми, кто не платит за парковку в центре города и для этого всячески маскирует номера на автомобилях. Почему это отныне делать бесполезно и что вскоре изменится для всех?

До паркомата рукой подать, но этот автовладелец оплачивать парковку, видимо, не собирается. Номер замаскирован, но сегодня ему это вряд ли поможет. У специалиста дирекции дорожного движения в руках новый помощник в пресечении такого «креатива» – «Паркнет». Водителя явно застали врасплох.

Паркнет

Выявлять таких нарушителей теперь будут «вручную». Специалист делает два снимка – госномер и локацию. Координаты определяются в режиме онлайн и отправляются на сервер обработки данных. Примерно через 20 минут делают повторные снимки. Если оплата не прошла, водитель переходит в разряд нарушителей.

Штраф – 1000 рублей на первый раз, за повторное нарушение в этом же году придется выложить уже 2000. На данный момент за год работы платных парковок в Перми выписано более 38 тысяч постановлений за неоплату. Водители идут на самые разные ухищрения: госномера закрывают визитками, пакетами, дисками, зимой снежками, а то и полностью скручивают задние номера.

За скрытые номера управу пока не придумали, но вполне возможно выйдет поправка в закон, которая позволит эвакуировать такие авто на штрафстоянки.

Автолюбителям же пошли на встречу. С 18 сентября плата за парковку будет взиматься с 9.00 до 19.00, а не с 8.30 до 19.30, как было раньше. Продлят и время оплаты парковки: с 15 до 20 минут.

Постановление нарушителю должно прийти в течение месяца. Штрафа можно избежать, даже если ваше авто уже сфотографировали. Стоит лишь оплатить парковку в течение этого же дня.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.08.2017 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

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← В развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублей

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