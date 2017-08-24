В развитие Чернушинского района вложено более 640 млн рублей

Маленькие жители Чернушки встретят очередной учебный год в обновленном здании детского садика. К 1 сентября хлопот в детском саду ничуть не меньше чем в любой школе. В Чернушке ко Дню знаний, как и положено, готовятся заранее. Кроме образовательных программ, благодаря сотрудничеству с компанией «ЛУКОЙЛ» здесь, кроме новой крыши, добавились еще и подарки поменьше - стенды..

Благодаря сотрудничеству с нефтяной компанией обновление получает социальная сфера всего района. В селе Етыш завершается строительство дома культуры. Чернушинская музыкальная школа и три дома культуры получили новые музыкальные инструменты. В трех детских сада появились комплекты спортивных тренажеров.

С 2006 года в развитие Чернушинского района вложено более 640 миллионов рублей. Все это различный проекты компании «ЛУКОЙЛ» – соглашение о сотрудничестве с Пермским краем, конкурс социально-культурных проектов, адресная помощь и различные благотворительные акции. С тех пор жизнь в городе значительно изменилась. Даже благоустройство в городском парке – еще один проект «ЛУКОЙЛА».

Встреча с жителями для депутатов законодательного собрания – самый действенный способ узнать о наболевшем. И основные вопросы здесь о благоустройстве, дорогах, газификации конкретных объектов. Все это позволяет скорректировать инвестиционную программу. Уже сейчас идет прием заявок на будущий год. И для рядовых жителей это еще один повод проявить свою гражданскую позицию.