«Всё по закону»: Многодетную семью выселяют из дома

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Свое продолжение получила скандальная история о том, как людей выгоняют с родной земли. Многодетная семья Дерюшевых проиграла последний суд - вместе с детьми, родственниками и друзьями они вышли на пикет в центре Перми. Предмет спора - два полувековых дома на улице 2-ой Мулянской оказались в зоне застройки - на их месте, согласно проекту, должны появиться новые высотки и парк отдыха.

В департаменте земельных отношений администрации Перми сообщили, что с ситуацией знакомы. Судебные тяжбы по этому делу тянутся с 2009 года. Землю выделили в долгосрочную аренду, до этого застройщик несколько лет пытался договориться с многодетной семьей. По решению суда "законных" оснований для проживания Дерюшевых на этом месте не было и нет.

Департамент земельных отношений администрации Перми: "Решением Дзержинского районного суда Дерюшеву отказано в удовлетворении заявленных требований. Этим же решением суда установлено, что он не приобрел право собственности на земельный участок. Объекты недвижимости, входящие в состав домовладения, расположенного на указанных земельных участках, признаны самовольными постройками. На Дерюшева А.В. возложена обязанность по их сносу".

 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 24.08.2017 в 12:55 в рубрике - Вести Пермь

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