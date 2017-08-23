Строители расчищают площадку под бассейн
В Перми на улице Сысольской началось строительство бассейна. Планируется, что возведение спортивного объекта продлится ровно год. Сейчас строители уже приступили к работе. Тяжёлой техники пока нет, идёт расчистка площадки. По проекту спортивное сооружение будет одноэтажным, с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи квадратных метров. Внутри разместятся спортивный зал и плавательная чаша размером 25 на 11 метров.
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