Строители расчищают площадку под бассейн

В Перми на улице Сысольской началось строительство бассейна. Планируется, что возведение спортивного объекта продлится ровно год. Сейчас строители уже приступили к работе. Тяжёлой техники пока нет, идёт расчистка площадки. По проекту спортивное сооружение будет одноэтажным, с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи квадратных метров. Внутри разместятся спортивный зал и плавательная чаша размером 25 на 11 метров.