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В Перми кран-борт порвал трубопровод
На улице Куйбышева, 114 в Перми кран-борт МАЗ, перевозивший в кузове павильон, зацепил и порвал трубы горячего и холодного водоснабжения, которые в этом месте проходили над проезжей частью. Все произошло ночью. Вероятно, киоск перевозили незаконно и в темноте просто не заметили трубопровода. Жители окрестных домов слышали сильный хлопок, даже прибегали посмотреть, не взорвалось ли что-то на соседнем заводе. Улица тем временем превратилась в небольшое озеро. Несколько офисных зданий остались без воды.
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