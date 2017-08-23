Миссия выполнима: Детсады и школы Перми к учебному году готовы

Все образовательные учреждения Перми готовы к новому учебному году. На пленарном заседании Пермской городской Думы перед депутатами отчиталась о проделанной работе Людмила Гаджиева. Комплексную проверку, которая включает в себя приемку строительных, ремонтных работ, систем безопасности и видеонаблюдения, прошли все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования - всего 284 объекта. Школы № 72 и 112 открываются после масштабной реконструкции, где, кроме непосредственно строительных работ и благоустройства, продумана и новая образовательная концепция. После ремонта также открывается 10 школ и 11 детских садов, здесь проводились различные работы от замены кровли до обновления фасада.

Особое внимание в Перми уделяется программе «Доступная среда». Все новые и открытые после ремонта школы и детские сады оборудованы пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в краевом центре 16 образовательных учреждений готовы принять «инвалидов-колясочников» уже с 1 сентября.