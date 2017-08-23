На трассе Кунгур-Соликамск «Мерседес» влетел в бетонное ограждение

На трассе Кунгур-Соликамск автомобиль «Мерседес» на большой скорости врезался в бетонный отбойник. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где его занесло на бетонные ограждения. От удара у машины словно ножом срезало всю левую сторону кузова и серьезно помяло капот. По инерции «Мерседес» отбросило на проезжающую мимо «Газель». У микроавтобуса осталась лишь небольшая вмятина. Водитель иномарки чудом остался жив, получив перелом ног.