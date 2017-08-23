Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 22.08.2017. Главные темы:
-Старт традиционного хоккейного турнира Кубок Прикамья получился туманным.
- Старт главного биатлонного события лета - с 22 по 28 августа в Чайковском пройдёт чемпионат мира по летнему биатлону.
- Любители походной романтики приняли участие в березниковском летнем турслёте молодёжи.
- Спортсмены-скалолазы Пермского края выступили на Спартакиаде учащихся в Тюмени.
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