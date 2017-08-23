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Ажиотаж на пустом месте? Пенсионеры «атакуют» ПФР

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пенсионеры

Ажиотаж и столпотворение случились почти во всех отделениях Пенсионного фонда Пермского края. Люди массово выстроились в очереди, чтобы получить надбавку к пенсии. Прошел слух, что она полагается всем, кто был в декретном отпуске до 1990 года. В самом фонде заявили, что действительно уже 100 человек повышения пенсии добились. Где – правда, а где – вымысел, и кому что причитается?

В Пенсионном фонде ажиотаж. Люди пришли за некой надбавкой – говорят, что пенсии не хватает на жизнь. Ажиотаж вызвала недостоверная информация о суммах прибавок, в итоге ежедневно за перерасчетом только в Мотовилихинское отделение пенсионного фонда обращаются 150 человек. Доходит до того, что заканчиваются даже талоны в очередь. Сработало по принципу «сарафанного радио». 

А вот информация официальная. Получить баллы за советский декрет можно еще с 2015 года. Именно тогда время по уходу за ребенком по заявлению пенсионера начали включать в трудовой стаж. Каждый полный год декрета с одним чадом оценивается в 1,8 пенсионных баллов, за вторым ребенком – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4. Если переводить на деньги, в среднем получается около 200 рублей.

перерасчет пенсии

Перерасчет пенсии скорее всего будет выгоден тем, у кого в семье воспитывалось двое, трое или более детей, с которыми мама находилась в декретном отпуске не менее 1,5 лет, при этом у нее был маленький стаж работы и маленькая зарплата. Скорее всего, перерасчет пенсии не будет выгоден тем, у кого в семье воспитывался всего лишь один ребенок, у мамы была высокая зарплата и большой стаж работы.

Тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года, обращаться за перерасчетом вообще не нужно, поскольку наиболее выгодный вариант им уже был рассчитан и назначен к выплате.

Тем не менее, принять обещают всех желающих. Но записаться всё же лучше заранее на сайте Пенсионного фонда. Из документов необходимо взять паспорт и свидетельства о рождении детей, причем сделать это можно в любое время – сроками действия «акция» не ограничена.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 23.08.2017 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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← В бюджет Перми внесены поправки

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