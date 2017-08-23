В бюджет Перми внесены поправки
На пленарном заседании Пермской городской думы приняли изменения в бюджет. Как утверждают депутаты, приоритеты при этом остались неизменными. В первую очередь это инвестиционная составляющая, не в ущерб социальным расходам. Так, пермский парламент продлил льготы по бесплатным обедам для школьников из малообеспеченных семей до 2020 года. Одновременно решился вопрос с доставкой детей до школы из микрорайона Налимиха, теперь здесь продолжит курсировать специальный автобус.
84 миллиона рублей выделено дополнительно на переселение ветхого и аварийного жилья. Также выделены дополнительные средства на учреждения дополнительного образования и спорт.
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