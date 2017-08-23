Гигантский триколор растянули в Перми в День Государственного флага

В Перми отметили День Российского флага. В честь этого праздника на эспланаде прошел большой концерт. Как это было?

На площади у монумента «Героям фронта и тыла» фигурируют три цвета российского флага. Яркими и зажигательными песнями из советских кинофильмов и известными попурри открыл праздник оркестр военного института в Перми.

Варианты современного флага начали появляться со времен царя Алексея Михайловича. В 1668 триколор использовали в качестве символики первого военного корабля Орел. Что касается современности, в 1994 году указом президента день государственного флага стал одним из официально установленных праздников нашего государства.

Трактовок у цветов флага несколько. По одной из них, белый цвет обозначает свободу, синий - символ Богородицы и красный - державности.

Вспомнили и флагштоки, красующиеся на эспланаде. Они появились в позапрошлый день города и уже стали символом, объединяющим все Прикамье.

Кульминацией праздника стало выступление артистов с патриотическими песнями и танцевальной школы, где главным атрибутом номера стал, конечно же, флаг.