Гигантский триколор растянули в Перми в День Государственного флага
В Перми отметили День Российского флага. В честь этого праздника на эспланаде прошел большой концерт. Как это было?
На площади у монумента «Героям фронта и тыла» фигурируют три цвета российского флага. Яркими и зажигательными песнями из советских кинофильмов и известными попурри открыл праздник оркестр военного института в Перми.
Варианты современного флага начали появляться со времен царя Алексея Михайловича. В 1668 триколор использовали в качестве символики первого военного корабля Орел. Что касается современности, в 1994 году указом президента день государственного флага стал одним из официально установленных праздников нашего государства.
Трактовок у цветов флага несколько. По одной из них, белый цвет обозначает свободу, синий - символ Богородицы и красный - державности.
Вспомнили и флагштоки, красующиеся на эспланаде. Они появились в позапрошлый день города и уже стали символом, объединяющим все Прикамье.
Кульминацией праздника стало выступление артистов с патриотическими песнями и танцевальной школы, где главным атрибутом номера стал, конечно же, флаг.
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