Жара: В Прикамье пришло запоздалое лето
Вчерашний день в Прикамье стал самым жарким за весь год. Столбик термометра на солнце достиг отметки в 35 градусов. Судя по прогнозам, это еще не предел. 23 и 24 августа может быть побит и этот рекорд – выше 30 обещают уже в тени. Кому запоздалое лето принесло радость, а кому добавило хлопот?
В пермском зоопарке у бурого мишки Тоши бассейн личный, а вот капибары охлаждаются всей компанией из 11 персон. На прогулку своего новорождённого вывела и самка колобуса. Для животных такая погода - то, что нужно.
К воде тянутся не только обитатели зоопарка. Возле Театрального фонтана народу почти как в выходные. Среди взрослых охладиться в фонтане решаются единицы, поэтому спасаются в кафе с кондиционером. Хотя хитом продаж в такие жаркие дни становится лимонад.
По прогнозам специалистов, жара будет держаться до конца рабочей недели – температура воздуха в ближайшие дни на 6-7 градусов выше нормы. К концу лета горячая пора наступила у спасателей – нельзя терять бдительности.
С Ильина дня прошло более трёх недель, но вода в Каме остаётся такой же, как в конце июня. Датой в календаре не напугать пермяков, для которых лето – редкий деликатес.
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