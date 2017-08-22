В Пермь привезли башмачок Серафима Саровского

В Пермь доставили великие православные святыни из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря – икону и башмачок святого преподобного Серафима Саровского. Увидеть ее можно на выставке «Православная Русь». Ожидается, что реликвия пробудет в Перми всего 4 дня.

На выставке "Православная Русь" внушительная очередь. Вместе с иконой Серафима Саровского в Пермь привезли его башмачок, который преподобный носил во время своей земной жизни. Рядом расположилась икона с мощами Николая чудотворца. В Перми она впервые, а постоянное место хранения находится в Италии в небольшом городке Бари.

В этом году выставка посвящена 100-летию со дня освещения Белогорского монастыря. Оттуда тоже привезли одну из главных святынь - мощевик с 11 крестами, где запаяны останки мощей 55 святых, живших в разные времена – от библейских до недавнего времени.

В этом году на выставку приехали 250 участников, в том числе из 7 зарубежных стран, чтобы представить свои монастыри и храмы, издательства и мастерские, школы и семейные центры и, конечно, святыни.

Также на площадке развернулась экспозиция, собранная из запасников и действующих экспозиций музеев и храмов Прикамья, частных коллекций. Пермская художественная галерея представила посетителям скульптурную композицию «Голгофа».

Организаторы подготовили обширную культурно-деловую программу: лекции, круглые столы и конференции, киноклуб. Посетить выставку можно до 27 августа.