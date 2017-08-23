В Перми эвакуатор разбил иномарку
Социальные сети облетели фотографии, зафиксировавшие необычное происшествие на улице милиционера Власова в Перми. Как сообщают очевидцы, накануне поздно вечером здесь убирали неправильно припаркованные автомобили. В момент подъема машины у эвакуатора отломился металлический кран и рухнул прямо на крышу иномарки. Тем не менее, «Тойоту» на штраф-стоянку все же увезли. Юристы говорят, что это не страховой случай, возместить убытки должна будет служба эвакуации.
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