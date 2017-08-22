Хлебный Спас: таких караваев вы еще не видели

В Октябрьском состоялся большой православный праздник Хлебный Спас. Ежегодно сюда приезжают лучшие кондитеры и хлебопеки со всего Пермского края и соседних территорий, чтобы посоревноваться за звание «Лучший пекарь». В этом году на конкурс заявились 16 производителей хлеба. Определить лучшего – задача не из простых. Ведь каждое изделие по-своему уникально.

На центральной площадке фестиваля состоялось традиционное освящение хлеба, испеченного из муки нового урожая. Этот хлеб по старой русской традиции раздавали гостям праздника. «Лучшим пекарем 2017 года» стала Татьяна Луговых, сотрудник октябрьского хлебокомбината. Самой вкусной площадкой Хлебного Спаса традиционно стала ярмарка хлебобулочных изделий. Все, что испекли хлебопеки, можно было не только увидеть, но и попробовать.