Чем живет Октябрьский район

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Октябрьский район

С рабочим визитом Октябрьский муниципальный район посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. В первую очередь проверялось то, как в этой территории исполняются поручения по созданию комфортных условий проживания и обеспечение населения социальной инфраструктурой.

В поселке Щучье Озеро в июне обрушилась часть школы. Нужно строить новую.Строители должны обеспечить сдачу школы к 1 сентября следующего года.

Чуть моложе школы хирургический корпус районной больницы. Ему срочно нужен капремонт. Пять лет назад проект был сделан, но остался на бумаге. Теперь нужен новый, так как нормы изменились, нужны лифты, требуется реконструкция операционного блока. Но латать старый корпус не будут. Здесь должны построить новый стационар ориентировочно на 50 коек. Деньги на проектирование планируют выделить в 2018.

На днях должны сдать новый межшкольный стадион. На новом стадионе хоть сегодня начинай готовить чемпионов, все необходимое имеется: искусственное покрытие футбольного поля, дорожки для бега прорезиненные, площадки – тренажерная, волейбольная, баскетбольная, и даже хоккейная коробка.

А вот с дорогами не все гладко. Своими силами и средствами местная власть не справляется. 

Итоги поездки. На 2018 год планируется спроектировать новый хирургический корпус, закончить строительство новой школы, отремонтировать две дороги - на Чернушку и Башкирию.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 22.08.2017 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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