Сергей Федотов: «Отдыхали в дороге!»
Гость программы "Новости культуры" - художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов рассказывает о планах на новый творческий сезон, который театр открывает традиционно раньше других пермских театров - 23 августа.
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