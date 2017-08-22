В Перми изъято 10 тонн суррогата
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в организации нелегального производства и сбыта спиртного. Цех по изготовлению алкогольной продукции был обнаружен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в промзоне Дзержинского района города Перми. По оценкам экспертов, годовой объем изготовления поддельного алкоголя мог составлять до полумиллиона литров. Продукция реализовывалась на территории Пермского края и соседних регионов. Было изъято около 10 тонн спиртосодержащей продукции, в сутки производили не менее 50 тысяч бутылок поддельной водки. В цехе работали выходцы из стран ближнего зарубежья, чью законность пребывания на территории Российской федерации в настоящее время устанавливает Федеральная миграционная служба.
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