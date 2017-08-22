Детская поликлиника № 6 преобразилась

В Перми после большого ремонта открылась детская поликлиника № 6. Врачи принимали пациентов и во время проведения работ, однако главный вход, часть первого этажа и регистратура были закрыты на месяц. За это время не только преобразились стены, но и появились новые функциональные помещения – к примеру, колясочная, где родители малышей могут оставить под наблюдением детский «транспорт». Кроме того, сделали удобными справочные окна – теперь здесь нет стёкол и решёток. Постарались более грамотно распределить существующую запись к специалистам, благодаря чему ожидание приёма должно составить не более 2-3 дней. Поликлиника обслуживает левобережную часть Дзержинского района, пропускная способность – до тысячи человек в день. Главное, что здесь хотели бы донести до родителей маленьких пациентов – нужно обязательно записываться заранее. Сделать это можно несколькими способами - через городской колл-центр, инфоматы, мобильное приложение, интернет.