«Путь сильных» в Соликамске: испытай себя!

В Соликамске состоялась военно-спортивная игра «Путь сильных». Команды шли к финишу через воду, грязь и всевозможные препятствия. Кто и как победил?

«Путь сильных» – своеобразное испытание на прочность для всех желающих - впервые проводится в Верхнекамье. Специально для этого в микрорайоне Клестовка была оборудована полоса препятствий, а проведение поддержала компания «Уралкалий».

Активность желающих оказалась серьёзной - более пятидесяти заявок поступило, для участия в «Пути сильных» отобрали тридцать две. Это сотрудники предприятий, учреждений, команды друзей.

Каких-то специальных навыков прохождение полосы не требует – тут важна общая физподготовка, потому что надо бежать, прыгать, ползти, лезть наверх в условиях, далёких от идеальных.

Наверно, один из самых непростых этапов турнира - три бревна, обмазанные глиной, очень скользкие, но надо их преодолеть. Кто-то пробует сделать это на ногах, кто-то ползёт, чтобы достичь другого берега.

Здесь проверяется, насколько все готовы работать в команде - бросать товарищей на трассе нельзя, так что, если надо - тащить на себе. Каждому на финише – по знаку отличия, это подтверждение прохождения испытаний. А тройка лидеров получила ещё и кубки. На первом месте оказалась команда с лирическим названием «Ветерок».