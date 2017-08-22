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«Путь сильных» в Соликамске: испытай себя! →

Балкон не считается

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фонд капремонта

Площадь балконов и лоджий при начислении взносов за капитальный ремонт учитываться не должна. Об этом официально заявили в Краевом фонде капитального ремонта. Здесь советуют – если жители не согласны с суммами в квитанции, нужно срочно написать заявление. Деньги могут вернуть в счет будущих платежей. Как и что делать?

С 2004 года балкон к жилой площади помещения не имеет никакого отношения. Получается, все это время за капитальный ремонт люди переплачивали. Поиски правды рекомендуют начать с управления Росреестра. Если есть хоть малейшие сомнения в площади квартиры, указанной в квитанции, первым делом стоит обратиться с заявлением именно туда. Можно прийти лично, отправить бумагу по почте или даже воспользоваться электронной перепиской, обязательно приложив «скан» или фотографию заявления в бумажном виде.

В заявлении необходимо указать точный адрес объекта недвижимости, кадастровый номер, если он имеется у заявителя на руках, фамилию, имя, отчество, контактный телефон и обратный адрес, куда будет направлено письменное уведомление. Получив ответ, можно двигаться дальше.

Росреестр и Фонд капитального ремонта находятся в одном здании. Между ними налажен электронный документооборот, поэтому  уточненные данные о площади квартиры попадают в соседнее ведомство. Но для ускорения процесса все-таки рекомендуют написать еще одно заявление в Фонд капитального ремонта. Здесь все-таки многое зависит от инициативы самих жителей.

Заявление в Фонд капитального ремонта можно передать любым удобным способом, включая электронную почту. Если приложить к обращению копию техпаспорта, то пункт с заявлением в Росреест можно пропустить. Через 30 дней можно смело ожидать перерасчета.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 22.08.2017 в 11:06 в рубрике - Вести Пермь

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