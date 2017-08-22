Вооружен и опасен

Полиция обратилась с просьбой опознать предполагаемого преступника. Накануне он с ножом напал на 30-летнюю девушку в самом центре Перми. Все произошло на Комсомольском проспекте. Злоумышленник отобрал у потерпевшей 500 рублей и банковскую карту. К счастью, телесные повреждения он нанести не успел. Не исключено, что этот человек повторит свой поступок. При его обнаружении всех просят немедленно звонить в правоохранительные органы.