Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

Вооружен и опасен

смотреть видео

опасен

Полиция обратилась с просьбой опознать предполагаемого преступника. Накануне он с ножом напал на 30-летнюю девушку в самом центре Перми. Все произошло на Комсомольском проспекте. Злоумышленник отобрал у потерпевшей 500 рублей и банковскую карту. К счастью, телесные повреждения он нанести не успел. Не исключено, что этот человек повторит свой поступок. При его обнаружении всех просят немедленно звонить в правоохранительные органы.

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 22.08.2017 в 10:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

Пермь окутали туманы

По уши в ОГЭ: Здравый смысл против школьной бюрократии

Неизвестный легендарный Кусто

Пермяки увидят подлинники Айвазовского

Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

В Пермь придет жара

Спикера заксобрания Прикамья наградили медалью

Операция «Маячок»: уступите дорогу спецтранспорту

Пермские врачи вошли в ТОП-500 лучших терапевтов России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

Обратите внимание

в Перми

Вооружен и опасен

Полиция просит опознать предполагаемого преступника, который с ножом напал на 30-летнюю девушку в самом центре Перми.
смотреть видео читать22.08.2017 в 10:42
Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

В торжественном открытии нового пожарного депо принял участие глава МЧС России Владимир Пучков.
смотреть видео читать22.08.2017 в 10:23
Метки: в Перми, Общество

Пермь окутали туманы

Появился туман из-за резкого потепления и сильнейшей влажности, которые наступили в Прикамье.
смотреть видео читать22.08.2017 в 10:03
Метки: в Перми, Общество

Неизвестный легендарный Кусто

В Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная путешественнику, ученому, первопроходцу подводного мира.
смотреть видео читать21.08.2017 в 18:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяки увидят подлинники Айвазовского

В Пермской художественной галерее открылась выставка лучшего русского мариниста Ивана Айвазовского.
смотреть видео читать21.08.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Общество, Культура

в России

Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

Чемпионы России отдуваются за целую эпоху «не до конца чистых на руку» старожил отечественной Королевы спорта.
смотреть видео читать21.08.2017 в 16:09
Метки: в Пермском крае, в России, Спорт, Общество

Кубковый успех российских асов

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
смотреть видео читать20.08.2017 в 14:05
Метки: в Перми, в России, Спорт

Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»

Гость программы - Владимир Лукин, с 2004—2014 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
смотреть видео читать18.08.2017 в 15:23
Метки: ИНТЕРВЬЮ, в Перми, в России

Авиадебошир оказался топ-менеджером

Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Это высший пилотаж!

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
читать16.08.2017 в 16:52
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Вооружен и опасенВооружен и опасен

Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депоПомощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

Пермь окутали туманыПермь окутали туманы

По уши в ОГЭ: Здравый смысл против школьной бюрократииПо уши в ОГЭ: Здравый смысл против школьной бюрократии

В кругу друзейВ кругу друзей

Неизвестный легендарный КустоНеизвестный легендарный Кусто

Пермяки увидят подлинники АйвазовскогоПермяки увидят подлинники Айвазовского

Китай и Пермь связал новый железнодорожный маршрутКитай и Пермь связал новый железнодорожный маршрут

В Прикамье падают темпы жилищного строительстваВ Прикамье падают темпы жилищного строительства

Долины малых рек как территория творчестваДолины малых рек как территория творчества

Лес с молоткаЛес с молотка

Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?Без флага, гимна и формы: чем запомнится ЧМ в Лондоне?

В Пермь придет жараВ Пермь придет жара

Спикера заксобрания Прикамья наградили медальюСпикера заксобрания Прикамья наградили медалью

Операция «Маячок»: уступите дорогу спецтранспортуОперация «Маячок»: уступите дорогу спецтранспорту

Пермские врачи вошли в ТОП-500 лучших терапевтов РоссииПермские врачи вошли в ТОП-500 лучших терапевтов России

В Перми вынесли приговор банде наркодилеровВ Перми вынесли приговор банде наркодилеров

Маньяк за рулем: В Перми начался суд над убийцей школьницыМаньяк за рулем: В Перми начался суд над убийцей школьницы

Дети спасеныДети спасены

Поход к святыням: В Перми открылась выставка «Православная Русь»Поход к святыням: В Перми открылась выставка «Православная Русь»

Автомат и гитара: как воспитать патриотаАвтомат и гитара: как воспитать патриота

Не разбавляют ли бензин?Не разбавляют ли бензин?

Лучший дворЛучший двор

Хочешь жить, умей вертетьсяХочешь жить, умей вертеться

Глобальное отключение водыГлобальное отключение воды

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru