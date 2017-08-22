Помощь придет вовремя: в Перми открыли новое пожарное депо

Пермь с рабочим визитом посетил глава МЧС России Владимир Пучков. Министр посмотрел на показательные учения личного состава, принял участие в торжественном открытии нового пожарного депо в Камской долине и наградил сотрудников.

На боевое дежурство огнеборцы заступают сразу после торжественной церемонии открытия. Новое мощное подразделение будет прикрывать городскую застройку и социально значимые объекты за Камой. В новом пожарном депо 2 этажа. Здесь и гараж на 4 машины, диспетчерская, помещение обслуживания и хранения пожарных рукавов, а также комнаты отдыха дежурной смены.

Сразу за пожарной частью располагается полоса препятствий. Здесь в свободное от пожаротушения время огнеборцы оттачивают свои профессиональные навыки.

В этом году за счет краевой казны уже введены пожарные депо в поселке Ныроб, в селе Гамово и в Кунгуре. В 2017 планируется завершить работы еще на 7 объектах: в Перми, Березниках, Кизеле и Соликамске. Кроме того, ежегодно с 2018 года край будет закупать по 10 автомобилей.

На открытии присутствовал министр МЧС России. Владимир Пучков посетил Пермь с рабочим визитом. Встретился с ветеранами и стал свидетелем полномасштабных учений – на земле, в воде и на высоте. Отдельное внимание министр и временно исполняющий обязанности губернатора уделили личному составу спасателей, отметив совсем недавние подвиги бойцов. В начале июня 10-летний мальчик заблудился в лесу Кудымкарского района, операция поиска длилась почти сутки. Сегодня Мише подарили новый телефон – с навигатором, чтобы больше не терялся.