Почти 260 лет тюрьмы на 20 человек. В Перми вынесли приговор банде наркодилеров. Уголовное дело расследовали в Главном следственном управлении МВД России по Пермскому краю. Сообщество состояло из 8 организованных групп, в которые входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В регион поставлялись крупные партии героина, расфасовывались на мелкие части и передавались мелким дилерам. Наркотики распространялись в Перми, Березниках, Соликамске и Лысьве. Группировку разрабатывали на протяжении года. В результате с лета 2014 по июнь 2015 оперативники задокументировали 33 преступных эпизода. Задержание всех фигурантов проходило одновременно, с целью недопущения утечки информации. Во время обысков было обнаружено и изъято около 9 килограммов приготовленного для сбыта героина. Организатор сообщества, уроженец Таджикистана, был осужден летом прошлого года в городе Соликамске к 17 годам колонии строго режима. В настоящее время все участники преступного сообщества были признаны виновными и, в зависимости от роли и степени участия в противоправном действии, приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 19 лет.