Маньяк за рулем: В Перми начался суд над убийцей школьницы
В Пермском краевом суде начался процесс над таксистом, который обвиняется в убийстве 10-летней школьницы. Эта жуткая история случилась в марте этого года в Мотовилихе. Девочка пропала по дороге из школы домой. Ее искали несколько дней.
В Пермском краевом суде начался процесс по делу об изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в марте этого года. На скамье подсудимых бывший таксист. Процесс идёт в закрытом режиме. Потерпевшей признана мама, а папа проходит по делу как свидетель. Отец ребенка просит, чтобы обвиняемому дали пожизненный срок, чтобы этот человек никому больше такого горя не причинил.
Все произошло в марте. Благодаря камерам наружного наблюдения получилось очень быстро вычислить преступника, который являлся одним из таксистов. Он схватил на улице девочку, затащил к себе в машину, совершил преступление, после чего вывез тело за 80 километров от города Перми. Тем не менее, его вычислили, и он дал признательные показания во время следствия. Насколько затянется процесс, никто не прогнозирует.
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