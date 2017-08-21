Маньяк за рулем: В Перми начался суд над убийцей школьницы

В Пермском краевом суде начался процесс над таксистом, который обвиняется в убийстве 10-летней школьницы. Эта жуткая история случилась в марте этого года в Мотовилихе. Девочка пропала по дороге из школы домой. Ее искали несколько дней.

В Пермском краевом суде начался процесс по делу об изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в марте этого года. На скамье подсудимых бывший таксист. Процесс идёт в закрытом режиме. Потерпевшей признана мама, а папа проходит по делу как свидетель. Отец ребенка просит, чтобы обвиняемому дали пожизненный срок, чтобы этот человек никому больше такого горя не причинил.

Все произошло в марте. Благодаря камерам наружного наблюдения получилось очень быстро вычислить преступника, который являлся одним из таксистов. Он схватил на улице девочку, затащил к себе в машину, совершил преступление, после чего вывез тело за 80 километров от города Перми. Тем не менее, его вычислили, и он дал признательные показания во время следствия. Насколько затянется процесс, никто не прогнозирует.