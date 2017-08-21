Пермские врачи вошли в ТОП-500 лучших терапевтов России

5 врачей из Пермского края вошли в ТОП-500 лучших терапевтов России, – пишет газета «Коммерсант». Как сообщается на сайте краевого Минздрава, награды были вручены Алексею Долотовских (Чайковская городская поликлиника №1) , Татьяне Тетериной (ГКП №4, Пермь), Людмиле Чувакиной (ГКП №5, Пермь), Юлии Абляевой (Пермская районная больница, село Култаево) и Маргарите Петуховой (Городская клиническая поликлиника города Перми). Награду лучшим терапевтам вручила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Рейтинг лучших терапевтов России сводный, для его составления были обработаны данные более 46 тысяч врачей-терапевтов со всей страны.