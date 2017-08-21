Поход к святыням: В Перми открылась выставка «Православная Русь»

До 27 августа в Перми будет работать ежегодная выставка «Православная Русь». Она проводится уже 12 раз, и всегда пользуется огромной популярностью. В этом году экспозиции не ограничивались только лишь религиозными темами.

Икону с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца впервые привезли в Пермь. Ранее святыня хранилась на русском Патриаршем подворье в итальянском городе Бари. Поклониться иконе выстроилась целая очередь.

Впрочем, место на выставке отведено не только религии, но и современному искусству. Художественная галерея представила творение скульптора Николая Хромова, которое соединяет в себе православную символику и элементы светского искусства.

Дни церковной ярмарки совпали с Успенским постом. В это время православные люди хоть и ограничивают себя в еде, но не так строго – например, в меню разрешена рыба, огромный выбор которой в павильоне на улице представила компания «Рыбак Камчатки». Выловлена и произведена вся продукция в далеком Камчатском крае - в реках, озерах и, конечно же, в Тихом океане. Транспортируются деликатесы исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества.

В этом году выставка приурочена к 100-летию освящения Белогорского монастыря, и прямо из Уральского Афона на нее прибыла одна из главных святынь – мощевик с 11 крестами, в которых запаяны частицы мощей 55 святых. Все посетители также смогут сделать памятное фото возле монастыря, не покидая выставки: интерактивный экран буквально перенесёт в другую реальность и позволит оказаться на Белой горе.