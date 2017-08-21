Автомат и гитара: как воспитать патриота
В Перми прошел Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара».
Вечные слова под современный бит. Рэп о Великой Отечественной войне на фестивале песни «Автомат и гитара – сила в братстве». Это новый подход к понятию патриотизм. Организаторы мероприятия трактуют его широко.
Наглядная история. Выставка вооружения, фотоаппаратов и значков – наиболее популярные у пермяков сегодня площадки. Дети с удовольствием примеряют береты, шлемы летчиков, берут в руки макеты гранатометов и пистолетов, рассматривают ножницы для перекусывания колючей проволоки времен Второй мировой.
На ретро-технику можно забраться. Оценить ГАЗ 67 и 69. Первый выпуска аж 1943 года, а до сих пор на ходу. Здесь можно составить впечатление об истории России второй половины двадцатого века.
По ретро-технике здесь можно учить историю, да и географию. Вот, например, мотоцикл – один из первых послевоенных, скопированный еще с европейских образцов. Вот это «дедушка» известного всем «Минска».
Под музыку с главной сцены посетители начинают вальсировать. Сегодня здесь звучат и современные песни и всем известные «Катюша» или «Венский вальс». Выстраивается очередь за солдатской кашей, а вовсе не за попкорном и сладкой ватой. Мы тем временем задаем, пожалуй, самый актуальный вопрос.
- Как воспитать патриота?
- Нужно просто любить самим родину, и дети наши тоже будут любить родину.
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