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← Глобальное отключение воды

Не разбавляют ли бензин?

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бензин

Из Перми в Березники и обратно проехали участники автопробега «Неизведанная Парма». 

День в компании нефтяников начался для нас 15 часов назад. Старт пробега был экспериментальным. Прежде всего, на заправке «ЛУКОЙЛ» возле Чусовского моста мы проверили, соответствует ли фактический объем бензина тому, за который мы заплатили в кассе. Узнали, что на 10 литров погрешность может составлять плюс-минус 50 миллилитров.

Что отметили участники этой акции, здесь можно было не только проверить все самостоятельно, но и задавать неудобные вопросы. К примеру, не разбавляют ли бензин.

Свои вопросы задавали также фотографы, блоггеры и ученые, которых больше интересовало месторождение за Березниками, названное именем почетного нефтяника Вениамина Сухарева. По сути, это остров на Каме, с берегом его соединяет дамба. Рядом особо охраняемая территория. Использовать стандартные способы бурения скважин здесь запрещено, поскольку под ногами толща калийно-магниевых солей. Поэтому скважины располагаются извилисто.  Отдельный вопрос – соседство производственной площадки и природы. Нашу съемочную группу удивил специальный мост, под которым во время нереста беспрепятственно проходит рыба. Плюс и река, и берег защищены особой промышленной мембраной.

Заключительной точкой автопробега стал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Всем не терпелось завершить эксперимент с бензином, который утром мы набрали на заправке. И помогли нам в этом лаборанты химического анализа – исследовали, соответствует ли норме содержание серы и экологичен ли бензин. Как выяснилось, все соответствует норме, топливо хорошего качества. В литре хорошего бензина, который соответствует стандарту ЕВРО-5, должно быть не более 10 миллилитров серы.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 21.08.2017 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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