Глобальное отключение воды

Вода в дома пермяков вернулась только в воскресенье утром. В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города. Отключение не коснулось только Орджоникидзевского и Кировского районов. Без воды осталось Кондратово в Пермском районе. Отключение связано с проведением ежегодных планово-ремонтных работ.