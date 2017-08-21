Глобальное отключение воды
Вода в дома пермяков вернулась только в воскресенье утром. В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города. Отключение не коснулось только Орджоникидзевского и Кировского районов. Без воды осталось Кондратово в Пермском районе. Отключение связано с проведением ежегодных планово-ремонтных работ.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Предвыборная кампания: всё стабильно и в рамках закона
Двое суток в прикамской тайге: потерявшиеся отец и сын нашлись
Студия «Красный цветок» проводит кастинги для детей и взрослых
Кубковый успех российских асов
Пермская художница закопала себя на эспланаде
На улицах Перми появится «ливерпульская четверка»
Пермяки не Иваны, родства не помнящие
Пермь. Вести-Спорт
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Таможня дает добро
Добавить комментарий: