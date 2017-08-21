Предвыборная кампания: всё стабильно и в рамках закона
В Пермь прибыл представитель общественной палаты Российской федерации Максим Григорьев, который с местными коллегами анализировал ход регистрации кандидатов на пост губернатора Прикамья и вообще всю предвыборную кампанию. Пока все стабильно и в рамках закона, – заключил Григорьев. Но напомнил, что скоро общественная палата откроет горячую линию, а особо активные граждане уже сейчас могут сообщать о тех или иных нарушениях выборного законодательства на сайт палаты.
На данном этапе зарегистрировано 5 кандидатов на пост губернатора Пермского края. Это Владимир Аликин – «Справедливая Россия», Олег Постников – ЛДПР, Максим Решетников – «Единая Россия», Андрей Степанов – «Патриоты России» и Ирина Филатова – КПРФ.
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