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Двое суток в прикамской тайге: потерявшиеся отец и сын нашлись
Отец и сын, пропавшие в лесу Добрянского района, благополучно нашлись. Двое суток их искали друзья и родственники, затем подключились полицейские и сотрудники МЧС и волонтеры, военные привезли беспилотники. Леса непроходимые, много опасных хищников.
Участники поисков идут цепью, расстояние друг между другом не больше 5 метров. Сотрудники полиции, волонтеры, представители МЧС собираются на берегу поселка Нижний Лух. Сообщение о том, что в труднодоступной части Добрянского района пропали два человека – взрослый мужчина и подросток, облетело весь интернет.
Через сутки после того, как пропавшие не вышли на территорию базового лагеря, родные сообщают о происшествии в следственный комитет. К поискам присоединяются оперативники.
Если вы заблудились в лесном массиве, важно не паниковать и использовать простые правила: носите в кармане заряженный сотовый телефон – по нему вас могут найти, и, выходя из чащи, используйте естественные ориентиры – воду, скалы или солнце.
На поле рядом с рекой военные готовят к взлету беспилотный аппарат. Уникальный комплекс, который позволяет с расстояния в несколько километров рассмотреть все детали на земле в труднодоступных районах.
Спустя двое суток пропавшие сами выходят на берег Камы к людям. Счастливое завершение истории. С проходящей мимо яхты их доставили в лагерь, где все это время находилась и переживала мать 13-летнего подростка, который почти двое суток провел в лесу.
В выходные многие отправляются в лес. Помимо соблюдения элементарных правил безопасности, нужно держать в кармане мобильный телефон и помнить, что не все истории имеют такой счастливый финал.
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