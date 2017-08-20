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Студия «Красный цветок» проводит кастинги для детей и взрослых

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Ребята из театральной студии «Красный цветок» совсем недавно вернулись из летней актерской школы в Пушкинских горах и решили поделиться свежими впечатлениями об этом незабываемом опыте со всеми желающими на своих тренингах по актёрскому мастерству.

Передвигаясь свободно, не снижая темпа, пробуя заполнить равномерно все части комнаты, участники мастер-класса двигаются как бы погруженные в собственные мысли. Секундная задержка, остановка на зрительный контакт, и вновь движение к следующей встрече. Упражнения по актерскому тренингу целесообразны при работе как средство собрать внимание, мобилизовать коллектив перед началом любой репетиции.

О том, как создать атмосферу на сцене, писал Михаил Чехов. Он рассматривал атмосферу как средство, способствующее созданию целостного образа спектакля, и как технологию создания роли. Атмосфера для известного театрального педагога – это мостик из жизни в искусство. По такой методике участников летней школы учила ее руководитель Елена Кузина, актриса и режиссер из Америки.

В Летней актерской школе в Пушкинских горах собрались ученики театральных студии из разных городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Костромы. Пермский театр «Красный цветок» представляли Анна Смирнова и Дмитрий Такташкин. А теперь полученным опытом в своей студии они готовы поделиться со всеми желающими пермяками каждый понедельник, вторник и четверг.

В преддверии открытия сезона театр «Красный цветок» объявляет набор во взрослую и детскую студию. Здесь они будут работать над актерским мастерством, тренировать речь ставить спектакли. Кстати, для ребят занятия бесплатные.

Приглашают детей от 5 до 18 включительно. Детская театральная школа работает при Центре детского творчества «Юность», в прошлом году они получили звание лучшего детского театрального коллектива города Перми.

Кастинги в театральную студию «Красный цветок» для детей пройдут с 20 августа, для взрослых – в первые три воскресенья сентября.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 20.08.2017 в 17:01 в рубрике - Вести Пермь

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