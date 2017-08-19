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← На улицах Перми появится «ливерпульская четверка»

Пермская художница закопала себя на эспланаде

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закопалась по шею

Молодая пермская художница Елена Рэмбо провела необычную акцию – закопалась по шею на эспланаде. Акция называется «Точка». Ее смысл Елена Рэмбо обещает раскрыть после двух последующих «зарываний».

Метки: в Перми, Культура, Происшествия

Опубликовано: 19.08.2017 в 11:29 в рубрике - Вести Пермь

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