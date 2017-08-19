Пермская художница закопала себя на эспланаде
Молодая пермская художница Елена Рэмбо провела необычную акцию – закопалась по шею на эспланаде. Акция называется «Точка». Ее смысл Елена Рэмбо обещает раскрыть после двух последующих «зарываний».
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Молодая пермская художница Елена Рэмбо провела необычную акцию – закопалась по шею на эспланаде. Акция называется «Точка». Ее смысл Елена Рэмбо обещает раскрыть после двух последующих «зарываний».
Кунгурская пещера отмечает день рождения
В воскресенье рядом со входом в Ледяную пещеру состоится праздничный концерт.
|читать20.08.2017 в 11:15
Пермская художница закопала себя на эспланаде
Смысл акции художница обещает раскрыть после двух последующих «зарываний».
|смотреть видео читать19.08.2017 в 11:29
На улицах Перми появится «ливерпульская четверка»
Пермский художник превратит старые таксофоны в участников группы «Битлз».
|смотреть видео читать18.08.2017 в 17:23
Пермяки не Иваны, родства не помнящие
Знать о том, как и кто жил в Перми до нас, не только интересно, но и полезно.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 16:51
Хлебный спас для должников работу припас
В Октябрьском районе в подготовке к празднованию Хлебного Спаса принимают участие должники по исполнительным производствам.
|читать18.08.2017 в 16:27
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Гость программы - Владимир Лукин, с 2004—2014 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 15:23
Авиадебошир оказался топ-менеджером
Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
|смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Это высший пилотаж!
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
|читать16.08.2017 в 16:52
На Летней Спартакиаде было жарко
На финальные соревнования в Армавир приехали спортсмены из 10 федеральных округов. Золото - у самбистки из Березников.
|смотреть видео читать16.08.2017 в 15:34
Астрономия возвращается в школы России
Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
|читать14.08.2017 в 16:33
Кунгурская пещера отмечает день рождения
Пермская художница закопала себя на эспланаде
Вести Кудымкар. Выпуск 18.08.2017
На улицах Перми появится «ливерпульская четверка»
Пермяки не Иваны, родства не помнящие
Хлебный спас для должников работу припас
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
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