Кубковый успех российских асов. В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced». В соревнованиях участвовали 45 спортсменов из 13 стран. В составе россиян трое прикамцев: Михаил Безденежных, Владимир Котельников и Василий Плотников. По итогам соревнований сборная команда России заняла первое место, Франция – второе, на третьем – Украина. Россиянин Дмитрий Самохвалов стал абсолютным чемпионом Европы, а пермяк Владимир Котельников завоевал «бронзовую» медаль.