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← Пермская художница закопала себя на эспланаде

Кубковый успех российских асов

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Кубковый успех российских асов. В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced». В соревнованиях участвовали 45 спортсменов из 13 стран. В составе россиян трое прикамцев: Михаил Безденежных, Владимир Котельников и Василий Плотников. По итогам соревнований сборная команда России заняла первое место, Франция – второе, на третьем – Украина. Россиянин Дмитрий Самохвалов стал абсолютным чемпионом Европы, а пермяк Владимир Котельников завоевал «бронзовую» медаль.

Метки: в Перми, в России, Спорт

Опубликовано: 20.08.2017 в 14:05 в рубрике - Вести Пермь

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