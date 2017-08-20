Кубковый успех российских асов
Кубковый успех российских асов. В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced». В соревнованиях участвовали 45 спортсменов из 13 стран. В составе россиян трое прикамцев: Михаил Безденежных, Владимир Котельников и Василий Плотников. По итогам соревнований сборная команда России заняла первое место, Франция – второе, на третьем – Украина. Россиянин Дмитрий Самохвалов стал абсолютным чемпионом Европы, а пермяк Владимир Котельников завоевал «бронзовую» медаль.
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