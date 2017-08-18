На улицах Перми появится «ливерпульская четверка»

Пермский художник Олег Иванов превратит старые таксофоны в участников группы «Битлз». Эскиз будущей работы уже готов. Для работы ему потребуется стена 3 на 3 метра, на которую он установит 4 кабинки. Живописец планировал такую работу давно, еще когда в Перми были таксофоны, но не смог найти четырех кабинок рядом. Где появится «ливерпульская четверка», пока не известно. Конкретного района для реализации нет. Но, как говорит сам художник, не хотелось бы это делать в центре города – там быстро его «завандалят».