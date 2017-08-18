Пермяки не Иваны, родства не помнящие

Пермяки могли наблюдать на улице Сибирской большое скопление народа. Как выяснилось, все эти люди – начинающие краеведы.

Пешеходная экскурсия по Перми началось с бывшего дома Смышляевых, ныне это библиотека имени Пушкина. Пермяки считают, что именно этот дом изображён в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака как «Юрятинская городская библиотека». Это здание было построено в 1790-е годы. Его первым владельцем был Иван Романович Жмаев- купец и городской голова Перми. После подробного рассказа об этом здании пермяки переместились в сквер перед Оперным.

Всего с 15 зданиями за экскурсионный час успели познакомиться пермяки. Но это одни из самых интересных исторических сооружений на улице Сибирская. К примеру, бывшая редакция газеты «Звезда» – здесь два года работал Аркадий Гайдар.

Неподалёку от этого места бывшее кафе «Дружба». Здесь любили собираться писатели, журналисты и художники, и передавать свои сообщения через записки, оставленные официантам. Чуть выше на один квартал была расположена первая типография в Перми.

А Дальше Дом Дягилева, бывшее здание Земского собрания – почти каждый дом на этой улице богат своими интересными и увлекательными историями. Здесь либо жили, либо работали, либо когда-то бывали знаменитые на все времена люди.

Знать о том, как и кто жил в Перми до нас, не только интересно, но и полезно. Ведь тогда сразу понимаешь, что неверно то, что кроме заводов в Перми раньше ничего не было.