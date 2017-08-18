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← Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»

Пермь. Вести-Спорт

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Выпуск 17.08.2017 года

Главные темы выпуска:

- В чешском городе Хотебош завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».

 - Команда пермской СДЮСШОР стала обладателем главного трофея на Финале Кубка Пермского края. 

 - Гандбольная команда «Пермские медведи-2» выступила на Спартакиаде учащихся России, заняв 7 место. 

- 19 августа в Китае начнется Всемирная летняя Универсиада. Кто представит Пермский край?

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 15:39 в рубрике - Вести Пермь

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← Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»

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