Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 17.08.2017 года
Главные темы выпуска:
- В чешском городе Хотебош завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории «Advanced».
- Команда пермской СДЮСШОР стала обладателем главного трофея на Финале Кубка Пермского края.
- Гандбольная команда «Пермские медведи-2» выступила на Спартакиаде учащихся России, заняв 7 место.
- 19 августа в Китае начнется Всемирная летняя Универсиада. Кто представит Пермский край?
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Таможня дает добро
Грабеж раскрыли по горячим следам
Сотрудника налоговой наказали штрафом
Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника
Гайны атакуют ядовитые змеи
В Перми открылась выставка картин Айвазовского
В Орде на ребенка упали футбольные ворота
Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?
«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем
Добавить комментарий: