Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»
Гость программы - Владимир Лукин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (2004-2014). С тех пор, как Владимир Петрович был избран омбудсменом прошло 13 лет. Что изменилось с тех пор, чего больше было тогда и сегодня - возможностей, прав, уважения?
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