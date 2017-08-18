Владимир Лукин: «Татьяна Марголина - несомненный авторитет»

Гость программы - Владимир Лукин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (2004-2014). С тех пор, как Владимир Петрович был избран омбудсменом прошло 13 лет. Что изменилось с тех пор, чего больше было тогда и сегодня - возможностей, прав, уважения?