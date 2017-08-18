Таможня дает добро
В Пермской таможне озвучили итоги работы ведомства в первом полугодии 2017 года. Заявлено, что за 6 месяцев таможенники пополнили федеральный бюджет более чем на 5,5 миллиардов рублей, что превысило установленный план почти на 6 %. Основные усилия пермских таможенников направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. К примеру, если раньше товары оформляли 10 дней, сейчас происходит выборочный контроль, и досматривают менее 4 % грузов. Для оформления импорта теперь потребуется 4 документа, а время прохождения таможни сократилось до 57 минут. Что касается экспорта – всего 2 документа, а оформление займет 45 минут.
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