Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Грабеж раскрыли по горячим следам

Таможня дает добро

смотреть видео

таможня

В Пермской таможне озвучили итоги работы ведомства в первом полугодии 2017 года. Заявлено, что за 6 месяцев таможенники пополнили федеральный бюджет более чем на 5,5 миллиардов рублей, что превысило установленный план почти на 6 %. Основные усилия пермских таможенников направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. К примеру, если раньше товары оформляли 10 дней, сейчас происходит выборочный контроль, и досматривают менее 4 % грузов. Для оформления импорта теперь потребуется 4 документа, а время прохождения таможни сократилось до 57 минут. Что касается экспорта – всего 2 документа, а оформление займет 45 минут.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 14:57 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Грабеж раскрыли по горячим следам

Сотрудника налоговой наказали штрафом

Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника

Гайны атакуют ядовитые змеи

В Перми открылась выставка картин Айвазовского

В Орде на ребенка упали футбольные ворота

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?

«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем

Авиадебошир оказался топ-менеджером

В Пермском марафоне примет участие робот


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Грабеж раскрыли по горячим следам

Обратите внимание

в Перми

Таможня дает добро

Основные усилия таможни направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности.
смотреть видео читать18.08.2017 в 14:57
Метки: в Перми, Общество

Грабеж раскрыли по горячим следам

В дежурную часть обратился 18-летний молодой человек, который рассказал, что на него напали и похитили сумку.
смотреть видео читать18.08.2017 в 14:35
Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Сотрудника налоговой наказали штрафом

В ФСБ сообщили, что вступил в законную силу приговор сотруднику налоговой инспекции Пермского края Антону Яковлеву.
смотреть видео читать18.08.2017 в 14:09
Метки: в Перми, Общество

Пермскую фабрику чистой воды остановят

С 8 часов вечера до 8 часов утра 20 августа пройдет плановый останов Большекамского водозабора.
читать18.08.2017 в 12:50
Метки: в Перми, Общество

На выставку «Православная Русь» привезли христианские святыни

С 18 по 27 августа в Перми пройдет 12 межрегиональная выставка «Православная Русь».
читать18.08.2017 в 12:33
Метки: в Перми, Общество

в России

Авиадебошир оказался топ-менеджером

Дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции.
смотреть видео читать18.08.2017 в 09:34
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Это высший пилотаж!

В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
читать16.08.2017 в 16:52
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

На Летней Спартакиаде было жарко

На финальные соревнования в Армавир приехали спортсмены из 10 федеральных округов. Золото - у самбистки из Березников.
смотреть видео читать16.08.2017 в 15:34
Метки: в России, Спорт, в Пермском крае

Астрономия возвращается в школы России

Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
читать14.08.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в России, Образование

Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
читать13.08.2017 в 13:36
Метки: в России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Таможня дает доброТаможня дает добро

Грабеж раскрыли по горячим следамГрабеж раскрыли по горячим следам

Сотрудника налоговой наказали штрафомСотрудника налоговой наказали штрафом

Рубили по-крупномуРубили по-крупному

Пермскую фабрику чистой воды остановятПермскую фабрику чистой воды остановят

На выставку «Православная Русь» привезли христианские святыниНа выставку «Православная Русь» привезли христианские святыни

Жители Кудымкара поддержат Всероссийскую акциюЖители Кудымкара поддержат Всероссийскую акцию

Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техникаСнос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника

Гайны атакуют ядовитые змеиГайны атакуют ядовитые змеи

В Перми открылась выставка картин АйвазовскогоВ Перми открылась выставка картин Айвазовского

В Орде на ребенка упали футбольные воротаВ Орде на ребенка упали футбольные ворота

Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?Кто сменит Татьяну Марголину на посту омбудсмена?

«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем«Обманутым дольщикам» помогут, но не всем

Авиадебошир оказался топ-менеджеромАвиадебошир оказался топ-менеджером

Жители Кувы отметили день рождения селаЖители Кувы отметили день рождения села

Председатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местахПредседатель Крайизбиркома проверил подготовку к выборам на местах

В рейс «под шафе»В рейс «под шафе»

Жак Ив Кусто - он и есть мореЖак Ив Кусто - он и есть море

Проект поликлиники чиновникам не понравилсяПроект поликлиники чиновникам не понравился

В Пермском марафоне примет участие роботВ Пермском марафоне примет участие робот

Северную дамбу снова закроютСеверную дамбу снова закроют

Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарныхСпасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных

В Перми приступили к возведению нового бассейнаВ Перми приступили к возведению нового бассейна

Возбуждено дело в отношении Департамента дорог и транспортаВозбуждено дело в отношении Департамента дорог и транспорта

Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболуПермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru