Грабеж раскрыли по горячим следам
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный в самом центре Перми. В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 18-летний молодой человек, который рассказал, что на него напали и похитили сумку с документами и мобильным телефоном. Потерпевший, опасаясь за свое здоровье, не стал сопротивляться злоумышленнику и отдал свое имущество.
Сотрудники полиции сразу же отправились на поиски преступника. В районе автовокзала задержали подозрительного мужчину, у которого за плечами был рюкзак, внешне схожий с тем, что описал потерпевший. Мужчина утверждал, что к нападению на 18-летнего парня не причастен, однако в рюкзаке, как две капли похожем на похищенную сумку, полицейские обнаружили паспорт потерпевшего.
Преступником оказался нигде не работающий ранее судимый за грабеж 24-летний житель Кунгура. По факту хищения, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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