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← Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника

Сотрудника налоговой наказали штрафом

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В ФСБ сообщили, что вступил в законную силу приговор сотруднику налоговой инспекции Пермского края Антону Яковлеву. Установлено, что он вымогал деньги с временного управляющего «Пермского завода строительных материалов и конструкций», и обещал помочь ему скрыть признаки преднамеренного банкротства этого предприятия. В итоге чиновника задержали с поличным при передаче взятки в 400 тысяч рублей. Всего он должен был получить 6 миллионов. В итоге сейчас суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.08.2017 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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← Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника

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