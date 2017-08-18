Сотрудника налоговой наказали штрафом
В ФСБ сообщили, что вступил в законную силу приговор сотруднику налоговой инспекции Пермского края Антону Яковлеву. Установлено, что он вымогал деньги с временного управляющего «Пермского завода строительных материалов и конструкций», и обещал помочь ему скрыть признаки преднамеренного банкротства этого предприятия. В итоге чиновника задержали с поличным при передаче взятки в 400 тысяч рублей. Всего он должен был получить 6 миллионов. В итоге сейчас суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч.
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