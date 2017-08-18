Снос дома на Лебедева: в ход пошла тяжелая техника

Советская Мотовилиха уходит в прошлое. Тяжелая техника начала снос самого большого из аварийных домов в Рабочем поселке. На Лебедева, 14 треснул фундамент, и здание расселили. Соседей, похоже, ждет такая же участь – кого-то раньше, кого-то позже.

Дома по улице Ким: стоит свернуть с главной дороги – и словно оказываешься в Советском союзе. Этим зданиям по 76 лет. Два дома расселены. В паре кварталов - здание дома на Лебедева, 14. Его признали аварийным в 2012 году. Дом начал буквально рассыпаться из-за шлакозасыпного материала стен. Пусть не сразу, но все жильцы получили жильё или деньги и покинули дом.

Сейчас начался снос, на площадку вышла тяжёлая техника, до этого в течение недели торец здания разбирали вручную. Обезопасить пытались газопровод, который питает четыре соседних дома. Снос проводится за счёт городского бюджета – застройщики пока не проявили интереса к участку. Как, например, в Индустриальном районе, где строительная компания уже переселила людей из ветхого жилья, за свой счёт снесла дома и подготовила территорию для дальнейшей застройки. В Мотовилихе желающих пойти по этому пути не было. Территория относится к охраняемым зонам, строить можно здания не выше 4 этажей, с похожими фасадами.

С начала года за счёт бюджета снесено 16 аварийных и ветхих зданий, строительными компаниями – по программе «развитие застроенных территорий» – 25 домов. В планах до конца года снести ещё 15 зданий за деньги из городской казны, и 10 – силами коммерческих организаций. Новоселье, по плану городской администрации, нынче отметят около 500 семей.