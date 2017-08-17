В Пермском марафоне примет участие робот
Пермский международный марафон пройдет в Перми впервые 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам Перми, а город наполнится атмосферой большого спортивного праздника. На сегодняшний день пробежать Пермский международный марафон уже готовы более 4 000 человек из 9 стран – России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Германии, Кении, Португалии, Италии, Великобритании.
Наряду со спортсменами и любителями здорового образа жизни участие в Пермском международном марафоне примет необычный бегун – автономный робот. Он прошел регистрацию на дистанцию в 3 километра.
По словам разработчиков, участие робота в марафоне обусловлено необходимостью протестировать систему автономного передвижения на открытой местности и систему ориентирования в группе людей. Условия марафона идеально подходят для этой задачи. Заявку от робота приняли сразу. Главным и единственным требованием организаторов спортивного события было соответствие робота всем требованиям безопасности участия в марафоне.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Северную дамбу снова закроют
Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных
В Перми приступили к возведению нового бассейна
Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу
Пермяки отметят День государственного флага
Когда пять минут не лишние
Пермякам предлагают Выгодный кредит
Пермская набережная: работа кипит
Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков
Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов
Добавить комментарий: