В Пермском марафоне примет участие робот

Пермский международный марафон пройдет в Перми впервые 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам Перми, а город наполнится атмосферой большого спортивного праздника. На сегодняшний день пробежать Пермский международный марафон уже готовы более 4 000 человек из 9 стран – России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Германии, Кении, Португалии, Италии, Великобритании.

Наряду со спортсменами и любителями здорового образа жизни участие в Пермском международном марафоне примет необычный бегун – автономный робот. Он прошел регистрацию на дистанцию в 3 километра.

По словам разработчиков, участие робота в марафоне обусловлено необходимостью протестировать систему автономного передвижения на открытой местности и систему ориентирования в группе людей. Условия марафона идеально подходят для этой задачи. Заявку от робота приняли сразу. Главным и единственным требованием организаторов спортивного события было соответствие робота всем требованиям безопасности участия в марафоне.