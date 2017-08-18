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← В Пермском марафоне примет участие робот

Авиадебошир оказался топ-менеджером

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авиадебошир

Авиационный дебошир, из-за которого борт Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми, эту ночь провел в полиции в качестве задержанного. Уголовное дело заведено, но мера пресечения пока не избрана. 

Невольными свидетелями пьяного дебоша стали 159 пассажиров рейса Новосибирск-Москва. Пока одни снимали происходящее на камеру мобильного, другие пытались утихомирить мужчину самостоятельно. Но и это не помогло. В итоге командир воздушного судна принимает решение садиться в Перми. Конец выходкам пассажира положили полицейские уже на земле.

Сразу после приземления наряд полиции доставил дебошира в дежурную часть, где он остается и сейчас. И без медицинской экспертизы, которую, правда, все равно провели, стало сразу ясно – пассажир напился до состояния невменяемости.

дебошир

Спустя 1 час 15 минут после того как пассажир был передан в руки правоохранительных органов, рейс вылетел по месту назначения.

Личность задержанного установили быстро, им оказался 43-летний житель Алтайского края. В своем родном городе Заринске он является топ-менеджером крупного коксохимического предприятия. Пока он находится в камере временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до 5 лет.

Артём Казин

Метки: в Перми, в России, Происшествия

Опубликовано: 18.08.2017 в 09:34 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермском марафоне примет участие робот

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