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Северную дамбу снова закроют
В Перми вновь будет полностью закрыт проезд всех видов транспорта по Северной дамбе - правда, только на 2 дня. 19 и 20 августа автомобилистам придется объезжать дамбу по уже известному маршруту. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта города Перми, дамбу закрывают для переустройства стрелочного перевода на трамвайных путях. Подобное ограничение движения, возможно, будет и в следующие выходные. Завершить монтаж контактной сети трамвайных путей и уложить верхний слой асфальта на Северной дамбе планируется к 1 сентября. В следующем году территорию благоустроят и уложат железобетонные плиты на трамвайные пути.
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