Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных
42-летний Роман Коваль привез из Лос-Анжелеса 5 золотых медалей, 1 серебряную и 1 бронзовую. Роман участвовал в 17 Всемирных играх полицейских и пожарных в составе российской сборной. Эти игры проводятся один раз в 2 года с 1985. Число участников из разных стран более 10 тысяч человек. Соревнования проходили в 61 дисциплине. Россияне – а в нашей команде более 250 полицейских и спасателей – приняли участие примерно в трети из них: это плавание, легкая атлетика, стрельба, минифутбол и хоккей. В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю Роман служит 17 лет, он инженер первого отряда федеральной противопожарной службы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми приступили к возведению нового бассейна
Пермяки взяли «золото» первенства России по пейнтболу
Пермяки отметят День государственного флага
Когда пять минут не лишние
Пермякам предлагают Выгодный кредит
Пермская набережная: работа кипит
Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков
Мать ребенка, в голове которого забыли салфетку, намерена отсудить 6 миллионов
Модернизация: «Чайковский текстиль» открыл новый цех
Сироты идут в суд: кто ответит за «картонные» дома
Добавить комментарий: