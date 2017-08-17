Спасатель МЧС из Перми победил на Всемирных играх полицейских и пожарных

42-летний Роман Коваль привез из Лос-Анжелеса 5 золотых медалей, 1 серебряную и 1 бронзовую. Роман участвовал в 17 Всемирных играх полицейских и пожарных в составе российской сборной. Эти игры проводятся один раз в 2 года с 1985. Число участников из разных стран более 10 тысяч человек. Соревнования проходили в 61 дисциплине. Россияне – а в нашей команде более 250 полицейских и спасателей – приняли участие примерно в трети из них: это плавание, легкая атлетика, стрельба, минифутбол и хоккей. В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю Роман служит 17 лет, он инженер первого отряда федеральной противопожарной службы.